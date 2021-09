Les poulpes sont-ils des extra-terrestres ultra-intelligents ? Médiathèque Jean-François Sarasin, 6 octobre 2021, Hermanville-sur-Mer.

Fête de la science 06 octobre

Médiathèque Jean-François Sarasin ASSOCIATION NORMANDIE DOC’. Entrée libre En présentiel Grand public.

mercredi 06 octobre – 18h30 à 20h00

8 bras. 1500 ventouses. 9 cerveaux. 3 cœurs. 2 millions de cellules colorées pour se camoufler. Aucun os. Voilà le poulpe, si étrange et si intelligent qu’il interroge : ne serait-il pas un alien ? Lisa Poncet va vous démontrer que non : de la famille des mollusques, le poulpe est bien terrien – ou plutôt marin ! Son corps si particulier a fait l’objet d’études variées, tout comme son comportement. Qu’il est curieux le poulpe, et si habile : il attrape tout ce qu’il trouve, ouvre des pots, enlace les doigts des chercheurs et s’échappe de son aquarium. « Quelle intelligence ! » pense-t-on. Mais est-il vraiment surdoué, ou juste habile de ses 8 bras ? Nous parlerons donc d’intelligence, ou dans le jargon scientifique, de capacités cognitives, pour mieux comprendre le comportement des poulpes. Et puis nous ne nous arrêterons pas qu’aux poulpes : nous irons regarder du côté de leurs cousines les seiches. Elles nous paraissent moins singulières avec leur allure de poisson. Mais pourtant, elles possèdent le camouflage le plus complexe du règne animal, ainsi qu’une mémoire et des capacités d’apprentissages étonnantes. Et si c’étaient elles, les virtuoses de nos mers ?

Normandie>Calvados

Médiathèque Jean-François Sarasin 144 Grande Rue 14880 Hermanville sur Mer 14880

organisateur : Médiathèque Jean-François Sarasin