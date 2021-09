Massy Médiathèque Jean Cocteau Essonne, Massy Sciences et jeu-vidéo Médiathèque Jean Cocteau Massy Catégories d’évènement: Essonne

Massy

Sciences et jeu-vidéo Médiathèque Jean Cocteau, 2 octobre 2021, Massy. Fête de la science 02 octobre

Médiathèque Jean Cocteau Médiathèques de Massy. Réservation conseillée En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 16h00 à 17h30 Le jeu-vidéo est un formidable moyen ludique pour vulgariser les connaissances scientifiques. Les sciences, quant à elles, permettent d’améliorer techniquement les jeux. Populariser le savoir et intégrer des sciences dans les jeux : un double objectif auquel s’emploie l’équipe de SciencesXgame, la chaire de jeu-vidéo, financée par Ubisoft à l’Ecole polytechnique. Raphaël de Cassagnac, le fondateur de SciencesXgame, nous expliquera les liens réciproques entre ces deux disciplines, beaucoup plus proches qu’il n’y paraît. Île-de-France>Essonne

Médiathèque Jean Cocteau Place de France 91300 Massy 91300 organisateur : https://mediatheque.ville-massy.fr/ Médiathèque Jean Cocteau

Détails Catégories d’évènement: Essonne, Massy Autres Lieu Médiathèque Jean Cocteau Adresse Place de France 91300 Massy Ville Massy lieuville Médiathèque Jean Cocteau Massy