Sens Médiathèque Jean-Christophe Rufin Sens, Yonne Exposition “Histoire des sciences” Médiathèque Jean-Christophe Rufin Sens Catégories d’évènement: Sens

Yonne

Exposition “Histoire des sciences” Médiathèque Jean-Christophe Rufin, 9 octobre 2021, Sens. Fête de la science 01 – 09 octobre

Médiathèque Jean-Christophe Rufin Médiathèque Jean-Christophe Rufin. Entrée libre En présentiel Grand public.

vendredi 01 octobre – 14h00

samedi 02 octobre – 14h00

mardi 05 octobre – 14h00

mercredi 06 octobre – 14h00

jeudi 07 octobre – 14h00

vendredi 08 octobre – 14h00

samedi 09 octobre – 14h00 Découvrez une exposition scindée en deux parties, l’une à la bibliothèque des Champs Plaisants et la seconde à la médiathèque Jean-Christophe Rufin (espace ados-adultes, jeunesse, hall du 1er étage) !

« Néomys voyage dans le temps à la rencontre des Grands savants de l’histoire des sciences : Aristote, Linné, Buffon, Darwin et bien d’autres ! Elle découvre comment les courants de pensées ont évolué depuis des siècles et nous explique les bases de la génétique, son utilisation dans la constitution de l’arbre du vivant et son importance la compréhension de l’évolution des espèces. Voici un thème complexe expliqué de manière ludique et accessible à tous par le biais d’une bande dessinée ! » Bourgogne-Franche-Comté>Yonne

Médiathèque Jean-Christophe Rufin 7 Rue René Binet 89100 Sens 89100 organisateur : https://www.bibliotheques-sens.fr/ Médiathèque Jean-Christophe Rufin

Détails Catégories d’évènement: Sens, Yonne Autres Lieu Médiathèque Jean-Christophe Rufin Adresse 7 Rue René Binet 89100 Sens Ville Sens lieuville Médiathèque Jean-Christophe Rufin Sens