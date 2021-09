Sens Médiathèque Jean-Christophe Rufin Sens, Yonne La Fête de la Science à Sens Médiathèque Jean-Christophe Rufin Sens Catégories d’évènement: Sens

vendredi 01 octobre – 14h00

samedi 02 octobre – 14h00

lundi 04 octobre – 14h00

mardi 05 octobre – 14h00

mercredi 06 octobre – 14h00

jeudi 07 octobre – 14h00

vendredi 08 octobre – 14h00

samedi 09 octobre – 14h00

lundi 11 octobre – 14h00 La médiathèque Jean-Christophe Rufin et la bibliothèque des Champs Plaisants vous invitent à une semaine d’animations consacrées à l’émotion de la découverte !

Au programme : escape game, expositions, sélection de livres scientifiques, projection, jeux vidéos, manipulations … Bourgogne-Franche-Comté>Yonne

Médiathèque Jean-Christophe Rufin 7 Rue René Binet 89100 Sens

