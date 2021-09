Pile-Poil l’Infini Médiathèque Jardins de la Culture, 2 octobre 2021, Riom.

Fête de la science 02 octobre

Médiathèque Jardins de la Culture Médiathèque Jardins de la Culture. Réservation conseillée En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 17h00

La physique quantique est connue pour être contre-intuitive et choquer le sens commun. Pour un non-initié, même le vocabulaire est exotique et rigolo : boson, graviton, annihilation, trou noir… Ces échelles inimaginables fascinent ou laissent perplexes tant elles sont éloignées de l’expérience quotidienne. Les scientifiques préviennent : appréhender le monde quantique demande une bonne dose d’imagination, de créativité et d’interprétation. Et ils n’expliqueraient que 3% de notre univers !

Le clown aussi est un chercheur, un fantaisiste qui imagine et invente. C’est un personnage qui porte un regard sensible et ludique sur le monde. En général, le proche, le visible, le tangible. Exceptionnellement ici, il lève les yeux vers l’infini et, bizarrement, l’infini ça lui va bien. Il aime jouer avec les échelles de grandeurs, l’infiniment petit et l’infiniment grand, le minimalisme et la démesure, le subtil qui devient énorme. Il a sûrement un neutrino de plus ou de moins, un petit rien qui le rend apte à se sentir un pur produit d’étoile, un descendant d’Einstein, un grand professeur…

Auvergne-Rhône-Alpes>Puy-de-Dôme

Médiathèque Jardins de la Culture Faubourg de la Bade 63200 Riom 63200

organisateur : Médiathèque Jardins de la Culture