Sanary-sur-Mer Médiathèque Jacques Duhamel Sanary-sur-Mer, Var Atelier développement du cinéma et la fabrication du dessin animé Médiathèque Jacques Duhamel Sanary-sur-Mer Catégories d’évènement: Sanary-sur-Mer

Var

Atelier développement du cinéma et la fabrication du dessin animé Médiathèque Jacques Duhamel, 6 octobre 2021, Sanary-sur-Mer. Fête de la science 06 octobre

Médiathèque Jacques Duhamel Médiathèque Jacques Duhamel. Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

mercredi 06 octobre – 14h00

mercredi 06 octobre – 15h30 Atelier dessin animé & cinéma: comprendre la fabrication de l’image animée au travers des premières techniques:

Découverte et création d’un zootrope, thaumatrope, hologramme.

Comprendre les couleurs avec le disque de Newton ou découvrir d’anciennes bobines de cinéma et fabriquer un dessin animé. Provence-Alpes-Côte d’Azur>Var

Médiathèque Jacques Duhamel Rue Robert Schuman 83110 Sanary-sur-Mer 83110 organisateur : https://mediathequescassb.bibenligne.fr/ Médiathèque Jacques Duhamel

Détails Catégories d’évènement: Sanary-sur-Mer, Var Autres Lieu Médiathèque Jacques Duhamel Adresse Rue Robert Schuman 83110 Sanary-sur-Mer Ville Sanary-sur-Mer lieuville Médiathèque Jacques Duhamel Sanary-sur-Mer