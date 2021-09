La terre a la fièvre… Médiathèque intercommunale Lire à Montévrain, 2 octobre 2021, Montévrain.

Fête de la science 02 octobre

Médiathèque intercommunale Lire à Montévrain. Réservation obligatoire. Grand public.

samedi 02 octobre – 10h00

Dans le cadre de la Fête de la science, les enfants sont invités à se pencher sur l’état de la planète et à en comprendre les problématiques autour du réchauffement climatique.

Qu’est-ce qui maintient la chaleur sur terre ? Qu’est-ce que l’effet de serre et quels effets à la pollution ? Et bien sûr, quelles sont les solutions pour faire face au changement climatique ?

Les enfants entre 7 et 12 ans sauront tout en participant aux ateliers et expériences scientifiques et ludiques de ce samedi !

Enfants de 7 à 12 ans

Réservation sur place ou au 01 60 26 43 27

Médiathèque intercommunale Lire à Montévrain 27 Boulevard Charles de Gaulle 77144 Montévrain 77144

