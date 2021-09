Bonneville Médiathèque intercommunale Henri Briffod Bonneville, Haute-Savoie J’apprends à coder avec Scratch Médiathèque intercommunale Henri Briffod Bonneville Catégories d’évènement: Bonneville

Haute-Savoie

J'apprends à coder avec Scratch Médiathèque intercommunale Henri Briffod, 6 octobre 2021, Bonneville. Fête de la science 06 octobre

Médiathèque intercommunale Henri Briffod. Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

mercredi 06 octobre – 13h30 à 15h00 Scratch est un logiciel gratuit de programmation visuelle destiné principalement aux enfants et aux adolescents.

Vous souhaitez vous initier à la pensée informatique ? Stéphane vous permettra de découvrir de façon simple et ludique les dessous de la programmation. En utilisant des blocs colorés correspondant à des commandes, vous pouvez créer des univers, des personnages et programmer vos propres jeux vidéos ! Auvergne-Rhône-Alpes>Haute-Savoie

Médiathèque intercommunale Henri Briffod 55R du Carroz 74130 Bonneville 74130 organisateur : mediathequesccfg.fr

