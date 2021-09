Istres Médiathèque intercommunale d'Istres Bouches-du-Rhône, Istres Enquête à travers le temps Médiathèque intercommunale d’Istres Istres Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

mercredi 06 octobre – 14h00 Nous sommes en 2100. Le climat a changé, certains animaux connus en 2020 ont disparu. Les humains ont faim, soif, et chaud. Il paraît que des scientifiques l’avait prédit, mais que personne ne les a écouté. Que de nombreux livres ont été écrits à ce sujet mais sans provoquer de prise de conscience majeure.

Vous avez été choisi parmi les meilleurs enquêteurs pour retourner en 2020 et trouver des informations sur le changement climatique. Il vous faudra repérer ces livres pour pouvoir ensuite sensibiliser les contemporains. Bonne chance, on compte sur vous !

Ah une dernière chose : les humains de 2020 ne doivent pas savoir que vous menez l’enquête, alors soyez discrets ! Provence-Alpes-Côte d’Azur>Bouches-du-Rhône

