Entressen Médiathèque intercommunale d'Entressen (Jeunesse) Bouches-du-Rhône, Entressen De l’air ! Médiathèque intercommunale d’Entressen (Jeunesse) Entressen Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Entressen

De l’air ! Médiathèque intercommunale d’Entressen (Jeunesse), 6 octobre 2021, Entressen. Fête de la science 06 octobre

Médiathèque intercommunale d’Entressen (Jeunesse) Médiathèque intercommunale Istres Ouest Provence. Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

mercredi 06 octobre – 14h00 L’air est source de vie mais pas seulement ! L’air est partout, certes, mais à part respirer, à quoi peut-il servir ? Sous quelles formes peut-il se trouver ? Quelles sont ses caractéristiques ? L’aérodynamisme est une discipline scientifique et technique que les hommes étudient afin de réaliser certaines prouesses comme voler, planer, atterrir….

A travers des expériences et des constructions, les participants seront amenés à découvrir les priopriétés de l’air et à l’utiliser pour relever des défis. Provence-Alpes-Côte d’Azur>Bouches-du-Rhône

Médiathèque intercommunale d’Entressen (Jeunesse) La buissonnière 13118 Entressen 13118 organisateur : https://www.mediathequeouestprovence.fr/accueil Médiathèque intercommunale d’Entressen (Jeunesse)

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Entressen Autres Lieu Médiathèque intercommunale d'Entressen (Jeunesse) Adresse La buissonnière 13118 Entressen Ville Entressen lieuville Médiathèque intercommunale d'Entressen (Jeunesse) Entressen