Nos amis les robots Médiathèque intercommunale de Port-Saint-Louis du Rhône, 6 octobre 2021, Port-Saint-Louis-du-Rhône. Fête de la science 06 octobre

Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

mercredi 06 octobre – 14h00 Les robots sont omniprésents dans notre quotidien ! ils ouvrent nos portes, gèrent nos moteurs de voitures, envoient nos mails… mais en fait comment fonctionnent-ils ? comment réfléchissent-ils ? quelles inter-actions peuvent-ils avoir avec nous ?

algorithmes, codage, programmation… autant d’action, ou inter-actions que nous avons avec nos robots.

A travers des petits défis venez comprendre et défier la logique des robots, mais aussi la base de leur fonctionnement : les montages électriques.

A travers des expériences et des constructions, les participants seront amenés à découvrir les robots.

Médiathèque intercommunale de Port-Saint-Louis du Rhône Esplanade de la Paix 13230 Port-Saint-Louis-du-Rhône https://www.mediathequeouestprovence.fr/accueil

