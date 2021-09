Miramas Médiathèque intercommunale de Miramas Bouches-du-Rhône, Miramas Le vélOlab Médiathèque intercommunale de Miramas Miramas Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

mercredi 06 octobre – 14h00 Cet atelier ludique permet d’approfondir ses connaissances autour du développement durable. Il permet d’apprendre à réparer des appareils en toute sécurité, aborde le thème de l’autonomie énergétique, apporte des notions de base en électricité, sur un fond de respect de l’environnement.

Le vélOlab, mini laboratoire d’éco-conception autonome permet de fabriquer des objets techniques sur mesure. Provence-Alpes-Côte d’Azur>Bouches-du-Rhône

