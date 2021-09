Miramas Médiathèque intercommunale de Miramas Bouches-du-Rhône, Miramas La nature en ville Médiathèque intercommunale de Miramas Miramas Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Fête de la science 02 – 09 octobre

Médiathèque intercommunale de Miramas. Entrée libre En présentiel Grand public;Scolaires.

samedi 02 octobre – 09h00 à 18h30

mardi 05 octobre – 09h00 à 18h30

mercredi 06 octobre – 09h00 à 18h30

vendredi 08 octobre – 09h00 à 18h30

samedi 09 octobre – 09h00 à 18h30 Proposées par l’Institut Pythéas, Observatoire des Sciecnes de l’Univers, les photos de cette exposition témoignent de la présence bien réelle, souvent sauvage, de plantes et d’animaux dans la ville. Les espèces les plus fréquentes en ville sont dites généralistes, c’est-à-dire qu’elles sont capables de se maintenir et de s’adapter à une grande variété de milieux. Provence-Alpes-Côte d’Azur>Bouches-du-Rhône

Médiathèque intercommunale de Miramas Avenue de la république 13140 https://www.mediathequeouestprovence.fr/accueil

