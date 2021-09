Cousine Mancpad’air Médiathèque intercommunale de Miramas, 9 octobre 2021, Miramas.

Fête de la science 09 octobre

Médiathèque intercommunale de Miramas Médiathèque intercommunale Istres Ouest Provence. Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

samedi 09 octobre – 14h30

samedi 09 octobre – 16h30

Mlle Mancpad’air a reconstitué le climat des Caraïbes chez elle ! Douche qui coule toute la journée, radiateurs au maximum, fenêtres grandes ouvertes en plein hiver…Mais sa cousine Bioma, et Tréfut, génial inventeur de génie, ne sont pas prêts de la laisser tranquille… Ils font le pari de réussir à expliquer à cousine Mancpad’air le phénomène d’effet de serre, avec l’aide des enfants.

Ce spectacle comique transporte les enfants dans un atelier scientifique hors du commun, où l’effet de serre leur est expliqué, mais surtout montré de manière concrète par des expériences.

Des enfants sont choisis parmi le public, pour participer activement à ce spectacle, et devenir acteur et petits scientifiques en herbe. Cette interactivité crée chez eux un début d’engagement pour la sauvegarde de la planète. Les expériences scientifiques sont réalisées avec des produits recyclés, ainsi, faciles à reproduire à l’école ou à la maison. Les aventures des personnages ainsi que les expériences se font dans la joie et la bonne humeur, avec des personnages hauts en couleurs, des engins rigolos, et un humour présent tout le long de la pièce. On ne s’ennuie jamais quand on rentre dans cet « atelier » !!

Un extrait du spectacle par ce lien

Médiathèque intercommunale de Miramas Avenue de la république 13140 Miramas 13140

organisateur : https://www.mediathequeouestprovence.fr/accueil Médiathèque intercommunale de Miramas