Grans Médiathèque intercommunale de Grans Bouches-du-Rhône, Grans L’air en main Médiathèque intercommunale de Grans Grans Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Grans

L’air en main Médiathèque intercommunale de Grans, 6 octobre 2021, Grans. Fête de la science 06 octobre

Médiathèque intercommunale de Grans Médiathèque intercommunale Istres Ouest Provence. Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

mercredi 06 octobre – 14h00 Invisible et pourtant vital pour les êtres vivants de la planète Terre, l’air à de nombreuses propriétés toutes plus fascinantes les unes que les autres. A partir de défis et d’expériences simples à réaliser, vous pourrez découvrir et comprendre ce drôle de gaz.

Indispensable à la vie, nous polluons l’atmosphère avec nos activités humaines. Comprendre d’où vient la pollution est le premier pas vers les éco-gestes du quotidien. Des ateliers permettront de voir et de connaître sa provenance. Provence-Alpes-Côte d’Azur>Bouches-du-Rhône

Médiathèque intercommunale de Grans Place de la liberté 13450 Grans 13450 organisateur : https://www.mediathequeouestprovence.fr/accueil Médiathèque intercommunale de Grans

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Grans Autres Lieu Médiathèque intercommunale de Grans Adresse Place de la liberté 13450 Grans Ville Grans lieuville Médiathèque intercommunale de Grans Grans