Cornillon-Confoux Médiathèque Intercommunale de Cornillon - Confoux Bouches-du-Rhône, Cornillon-Confoux La qualité de l’air Médiathèque Intercommunale de Cornillon – Confoux Cornillon-Confoux Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Cornillon-Confoux

La qualité de l’air Médiathèque Intercommunale de Cornillon – Confoux, 6 octobre 2021, Cornillon-Confoux. Fête de la science 06 octobre

Médiathèque Intercommunale de Cornillon – Confoux Médiathèque intercommunale Istres Ouest Provence. Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

mercredi 06 octobre – 14h00 Apprenez à utiliser un capteur de particules fines et faites l’essai chez-vous grâce aux capteurs fournis par la Métropole Aix-Marseille. Cet atelier aide à appréhender la problématique de la qualité de l’air avec une approche ludique mais scientifique.

Il permet à chacun de devenir éco-ambassadeur de la qualité de l’air en effectuant des mesures chez soi, sur son lieu de travail en gardant un œil critique sur les mesures effectuées.

Cet atelier permet de comparer le ressenti de la pollution (odeurs, fumée, …) avec des mesures réelles. Provence-Alpes-Côte d’Azur>Bouches-du-Rhône

Médiathèque Intercommunale de Cornillon – Confoux Place des Aires 13250 Cornillon-Confoux 13250 organisateur : https://www.mediathequeouestprovence.fr/accueil Médiathèque Intercommunale de Cornillon – Confoux

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Cornillon-Confoux Autres Lieu Médiathèque Intercommunale de Cornillon - Confoux Adresse Place des Aires 13250 Cornillon-Confoux Ville Cornillon-Confoux lieuville Médiathèque Intercommunale de Cornillon - Confoux Cornillon-Confoux