Lisieux Médiathèque intercommunale André Malraux Calvados, Lisieux Pollution de l’air intérieur : une problématique sanitaire encore trop négligée ! Médiathèque intercommunale André Malraux Lisieux Catégories d’évènement: Calvados

Lisieux

Pollution de l’air intérieur : une problématique sanitaire encore trop négligée ! Médiathèque intercommunale André Malraux, 7 octobre 2021, Lisieux. Fête de la science 07 octobre

Médiathèque intercommunale André Malraux ASSOCIATION NORMANDIE DOC’. Entrée libre En présentiel Grand public.

jeudi 07 octobre – 18h15 à 20h00 L’exposition à la pollution de l’air intérieur est associée à des effets néfastes sur la santé. Carine Hajjar observe les effets à long terme d’une exposition répétée à des mélanges de contaminants sur l’appareil respiratoire et étudie des échantillons de poussière intérieure collectés dans des bureaux ou espace de travail. Elle présentera sa méthode de travail et les premiers résultats de ses travaux de recherche qu’elle effectue sur des cellules. Normandie>Calvados

Médiathèque intercommunale André Malraux Place de la République 14100 Lisieux 14100 organisateur : Médiathèque intercommunale André Malraux

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Lisieux Autres Lieu Médiathèque intercommunale André Malraux Adresse Place de la République 14100 Lisieux Ville Lisieux lieuville Médiathèque intercommunale André Malraux Lisieux