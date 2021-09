Cournon-d'Auvergne Médiathèque Hugo Pratt - Cournon Cournon-d'Auvergne, Puy-de-Dôme Exposition « La couleur, les illusions » Médiathèque Hugo Pratt – Cournon Cournon-d'Auvergne Catégories d’évènement: Cournon-d'Auvergne

Puy-de-Dôme

Exposition « La couleur, les illusions » Médiathèque Hugo Pratt – Cournon, 9 octobre 2021, Cournon-d'Auvergne. Fête de la science 14 septembre – 09 octobre

Médiathèque Hugo Pratt – Cournon astu’sciences. Entrée libre En présentiel Grand public.

Dans ce monde d’illusions, vous allez comprendre comment notre cerveau analyse les informations visuelles de notre quotidien. L’astronaute est fixe et pourtant vous le voyez s’éloigner ou s’approcher, surprenant non ! Curieux ! Dans les westerns, la diligence avance, mais, souvent, ses roues semblent immobiles ou même tourner à l’envers. Pourquoi pouvons-nous percevoir du mouvement là où il n’y en a pas ? Il est surtout difficile de donner une explication claire et juste, accessible à tous. C’est pourtant ce que propose cette exposition ludique et interactive conçue par l’Espace des Sciences à Rennes. Auvergne-Rhône-Alpes>Puy-de-Dôme

Médiathèque Hugo Pratt – Cournon Rue Pierre Jacquet, 63800 Cournon 63800 organisateur : http://www.astusciences.org/ Médiathèque Hugo Pratt – Cournon

Lieu Médiathèque Hugo Pratt - Cournon Adresse Rue Pierre Jacquet, 63800 Cournon Ville Cournon-d'Auvergne