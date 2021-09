Cournon-d'Auvergne Médiathèque Hugo Pratt - Cournon Cournon-d'Auvergne, Puy-de-Dôme Les couleurs de la nature Médiathèque Hugo Pratt – Cournon Cournon-d'Auvergne Catégories d’évènement: Cournon-d'Auvergne

Puy-de-Dôme

Les couleurs de la nature Médiathèque Hugo Pratt – Cournon, 9 octobre 2021, Cournon-d'Auvergne.
Fête de la science 09 octobre

Entrée libre
Grand public.

samedi 09 octobre – 14h00
Les FRANCAS du Puy de Dôme

Saviez-vous que théoriquement l’œil humain peut percevoir 8 millions de teintes de couleurs ? En pratique cela se rapproche des 1 à 2 millions de teintes, ce qui est déjà considérable. Sur cet atelier, prenez le temps d’allier sciences et plaisirs visuels.

Atelier pour petits et grands – Durée : 20 minutes.
Auvergne-Rhône-Alpes>Puy-de-Dôme

Médiathèque Hugo Pratt – Cournon
Rue Pierre Jacquet, 63800 Cournon
http://www.astusciences.org/

