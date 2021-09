Auch Médiathèque Grand Auch Cœur de Gascogne Auch, Gers Ateliers et expériences Médiathèque Grand Auch Cœur de Gascogne Auch Catégories d’évènement: Auch

Gers

Ateliers et expériences Médiathèque Grand Auch Cœur de Gascogne, 6 octobre 2021, Auch. Fête de la science 06 octobre

Médiathèque Grand Auch Cœur de Gascogne
Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

mercredi 06 octobre – 14h00

mercredi 06 octobre – 15h30 Vous vous posez des questions sur la biodiversité ? Venez expérimenter et jouer sur ce thème dans le jardin de la médiathèque !

Jeu Culturopoly (sur la diversité des types de culture) – à partir de 10 ans (tout public)

2 séances (durée 1h) :

à 14h et 15h30

Florilège d’expériences – Atelier sur la nutrition des plantes – à partir de 6 ans (tout public)

2 séances (durée 1h) :

à 14h et 15h30 Occitanie>Gers

Médiathèque Grand Auch Cœur de Gascogne
12 place Saluste du Bartas 32000

Détails Catégories d’évènement: Auch, Gers Autres Lieu Médiathèque Grand Auch Cœur de Gascogne Adresse 12 place Saluste du Bartas Ville Auch lieuville Médiathèque Grand Auch Cœur de Gascogne Auch