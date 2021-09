Auch Médiathèque Grand Auch Cœur de Gascogne Auch, Gers L’arbre, faiseur de pluie, faiseur de vie Médiathèque Grand Auch Cœur de Gascogne Auch Catégories d’évènement: Auch

Gers

Fête de la science 02 octobre

samedi 02 octobre – 11h00

samedi 02 octobre – 11h00 Un nouveau regard sur la nature permet de révéler des particularités insoupçonnées des arbres. Comment une maison en bois, un feu de bois ou l’air de la forêt agissent-ils sur notre santé ? Les arbres peuvent nous enrichir et nous inspirer et, bien plus que nous ne l’imaginons, ils peuvent aider à régénérer les hommes et à faire reverdir la Terre.

Durée : 1h

Médiathèque Grand Auch Cœur de Gascogne
12 place Saluste du Bartas 32000

