Auch Médiathèque Grand Auch Cœur de Gascogne Auch, Gers Charlie voyage au centre de la terre Médiathèque Grand Auch Cœur de Gascogne Auch Catégories d’évènement: Auch

Gers

Charlie voyage au centre de la terre Médiathèque Grand Auch Cœur de Gascogne, 6 octobre 2021, Auch. Fête de la science 06 octobre

Médiathèque Grand Auch Cœur de Gascogne Médiathèque Grand Auch Cœur de Gascogne. Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

mercredi 06 octobre – 10h00

mercredi 06 octobre – 11h00 Charlie l’explorateur nous invite à découvrir ce qui se cache sous nos pieds.

Qui habite dans les sols ? Pourquoi est-ce si important ?

Durée : 1h Occitanie>Gers

Médiathèque Grand Auch Cœur de Gascogne 12 place Saluste du Bartas 32000 organisateur : https://bmauch-pom.c3rb.org/ Médiathèque Grand Auch Cœur de Gascogne

Détails Catégories d’évènement: Auch, Gers Autres Lieu Médiathèque Grand Auch Cœur de Gascogne Adresse 12 place Saluste du Bartas Ville Auch lieuville Médiathèque Grand Auch Cœur de Gascogne Auch