Médiathèque Grand Auch Cœur de Gascogne. Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

vendredi 01 octobre – 18h00 Une cellule géante à l’appétit dévorant, capable de résoudre des problèmes complexes et dotée de surprenantes capacités d’apprentissage. Cet organisme unicellulaire vieux de près d’un milliard d’années défie les canons de la biologie et vient remettre en cause ce que l’on croyait savoir sur l’intelligence.

Durée du film : 52 minutes Occitanie>Gers

Médiathèque Grand Auch Cœur de Gascogne 12 place Saluste du Bartas 32000

