Auch Médiathèque Grand Auch Cœur de Gascogne Auch, Gers Les chauves-souris, d’étranges voisines Médiathèque Grand Auch Cœur de Gascogne Auch Catégories d’évènement: Auch

Gers

Les chauves-souris, d’étranges voisines Médiathèque Grand Auch Cœur de Gascogne, 8 octobre 2021, Auch. Fête de la science 08 octobre

Médiathèque Grand Auch Cœur de Gascogne Médiathèque Grand Auch Cœur de Gascogne. Réservation obligatoire En présentiel Scolaires. Sophie du Conservatoire des Espaces Naturels d’Occitanie vous propose de découvrir ces petits animaux si mystérieux qui ressemblent à des souris volantes! Vous apprendrez comment elles vivent, ce qu’elles mangent, pourquoi elles dorment la tête en bas… et bien d’autres choses encore!

A 9h30 ou 10h45 au choix

durée : 1h Occitanie>Gers

Médiathèque Grand Auch Cœur de Gascogne 12 place Saluste du Bartas 32000 organisateur : https://bmauch-pom.c3rb.org/ Médiathèque Grand Auch Cœur de Gascogne

Détails Catégories d’évènement: Auch, Gers Autres Lieu Médiathèque Grand Auch Cœur de Gascogne Adresse 12 place Saluste du Bartas Ville Auch lieuville Médiathèque Grand Auch Cœur de Gascogne Auch