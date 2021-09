Palaiseau Médiathèque George Sand Essonne, Palaiseau Exposition Question d’espace ? Médiathèque George Sand Palaiseau Catégories d’évènement: Essonne

Palaiseau

Exposition Question d’espace ? Médiathèque George Sand, 30 octobre 2021, Palaiseau. Fête de la science 02 – 30 octobre

Médiathèque George Sand Médiathèque George Sand Palaiseau. Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 10h00

samedi 02 octobre – 14h00

mardi 05 octobre – 15h00

mercredi 06 octobre – 10h00

mercredi 06 octobre – 14h00

jeudi 07 octobre – 10h00

vendredi 08 octobre – 15h00

samedi 09 octobre – 10h00

samedi 09 octobre – 14h00

mardi 12 octobre – 15h00

mercredi 13 octobre – 10h00

mercredi 13 octobre – 14h00

jeudi 14 octobre – 10h00

vendredi 15 octobre – 15h00

samedi 16 octobre – 10h00

samedi 16 octobre – 14h00

mardi 19 octobre – 15h00

mercredi 20 octobre – 10h00

mercredi 20 octobre – 14h00

jeudi 21 octobre – 10h00

vendredi 22 octobre – 15h00

samedi 23 octobre – 10h00

samedi 23 octobre – 14h00

mardi 26 octobre – 15h00

mercredi 27 octobre – 10h00

mercredi 27 octobre – 14h00

jeudi 28 octobre – 10h00

vendredi 29 octobre – 15h00

samedi 30 octobre – 10h00

samedi 30 octobre – 14h00 Aller dans l’espace ce rêve a fasciné hommes et femmes depuis longtemps avant de devenir réalité. Pour mieux connaître les domaines ou les satellites nous accompagnent au quotidien, cette exposition interactive vous permettra de découvrir le spatial, d’expérimenter le vol en apesanteur, ou la mise sur orbite d’un satellite.

Co-réalisée en 2012 par le Service Education Jeunesse du CNES, l’association toulousaine Science Animation et Centre-Sciences (le CCSTI de la région Centre), l’exposition “Questions d’espace” a été actualisée en 2020; Île-de-France>Essonne

Médiathèque George Sand 5 Place de la Victoire 91120 Palaiseau 91120 organisateur : https://mediatheques.paris-saclay.com/ Médiathèque George Sand

Détails Catégories d’évènement: Essonne, Palaiseau Autres Lieu Médiathèque George Sand Adresse 5 Place de la Victoire 91120 Palaiseau Ville Palaiseau lieuville Médiathèque George Sand Palaiseau