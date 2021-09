Palaiseau Médiathèque George Sand Essonne, Palaiseau Gravité et force centrifuge Médiathèque George Sand Palaiseau Catégories d’évènement: Essonne

samedi 09 octobre – 14h30 à 15h00 Pour comprendre pourquoi les satellites tournent autour de la terre sans tomber sur nos têtes !

En astronaumie, un satellite naturel est un corps qui tourne autour d’un autre cort plus massif (la lune, par exemple).

En astronaitique, un sattelite artificiel est un objet d’origine humaine qui tourne autour de la terre. On dit qu’il est en orbite… Île-de-France>Essonne

