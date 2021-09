Palaiseau Médiathèque George Sand Essonne, Palaiseau L’Exploration spatiale Médiathèque George Sand Palaiseau Catégories d’évènement: Essonne

Palaiseau

L’Exploration spatiale Médiathèque George Sand, 1 octobre 2021, Palaiseau. Fête de la science 01 octobre

Médiathèque George Sand Médiathèque George Sand Palaiseau. Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

vendredi 01 octobre – 20h30 à 22h00 François Poulet (IAS Orsay) vous expliquera que l’exploration spatiale connaît une nouvelle ère depuis une décennie, sous l’impulsion de nouveaux acteurs privés. Nous aborderons ce tournant et les conséquences sur l’exploration spatiale à but scientifique en s’appuyant notamment sur l’exploration spatiale de la planète Mars présente et future. Île-de-France>Essonne

Médiathèque George Sand 5 Place de la Victoire 91120 Palaiseau 91120 organisateur : https://mediatheques.paris-saclay.com/ Médiathèque George Sand

Détails Catégories d’évènement: Essonne, Palaiseau Autres Lieu Médiathèque George Sand Adresse 5 Place de la Victoire 91120 Palaiseau Ville Palaiseau lieuville Médiathèque George Sand Palaiseau