Palaiseau Médiathèque George Sand Essonne, Palaiseau Propergol le spationaute Médiathèque George Sand Palaiseau Catégories d’évènement: Essonne

Palaiseau

Propergol le spationaute Médiathèque George Sand, 9 octobre 2021, Palaiseau. Fête de la science 09 octobre

Médiathèque George Sand Médiathèque George Sand Palaiseau. Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

samedi 09 octobre – 11h00 Propergol le spationaute, embarque les jeunes enfants à bord de sa nouvelle machine infernale pour un voyage fantastique et plein de surprises dans l’espace.

A savoir pour les plus grand : Un propergol est un produit de propulsion qui fournit de l’énergie au moteur d’une fusée. Île-de-France>Essonne

Médiathèque George Sand 5 Place de la Victoire 91120 Palaiseau 91120 organisateur : https://mediatheques.paris-saclay.com/ Médiathèque George Sand

Détails Catégories d’évènement: Essonne, Palaiseau Autres Lieu Médiathèque George Sand Adresse 5 Place de la Victoire 91120 Palaiseau Ville Palaiseau lieuville Médiathèque George Sand Palaiseau