Voyage dans l’Espace en Mini-fusées Médiathèque George Sand, 6 octobre 2021, Palaiseau. Fête de la science 06 octobre

mercredi 06 octobre – 10h30 à 12h00 Comment fabriquer une fusée a air comprimé, qui vole vraiment… pour illustrer quelques principes physiques aux enfants de tout âge. Île-de-France>Essonne

Médiathèque George Sand 5 Place de la Victoire 91120 Palaiseau 91120 organisateur : https://mediatheques.paris-saclay.com/ Médiathèque George Sand

