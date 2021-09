La remise de Prix du livre scientifique Paris Saclay Médiathèque George Sand, 9 octobre 2021, Palaiseau.

Fête de la science 09 octobre

Médiathèque George Sand Communauté d’agglomération Paris-Saclay. Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 09 octobre – 16h00

Organisé par la Communauté d’agglomération Paris-Saclay en partenariat avec l’association S[cube], le Prix du livre scientifique est, chaque année, l’occasion de promouvoir l’écrit scientifique à la portée de tous et de faire de belles découvertes. Retrouvez les livres en compétition dans les médiathèques intercommunales et municipales participantes.

Six ouvrages à découvrir, dans deux catégories, adultes et jeunesse :

3 dans la catégorie « Adultes »

3 dans la catégorie « Jeunesse »

Catégorie Jeunesse (9-12 ans)

Abeilles et Vers de terre de Florence Thinard (autrice) & Benjamin Flouw (illustrateur), éditions Gallimard jeunesse 2020.

Grâce à de superbes illustrations, pénétrez au cœur de la ruche des abeilles et du réseau souterrain creusé par les vers de terre afin de vivre au plus près le quotidien de ces héros de la nature.

Pourquoi relier les abeilles aux vers de terre ? Une qui vole et l’autre qui rampe ?

Une qui butine et l’autre qui fabrique on ne sait quoi sous terre ?

Parce que les abeilles et les vers de terre sont indispensables à la nature, à la biodiversité et à l’humanité. Apprenez à les connaître pour mieux les protéger. Ils sont notre avenir.

Bio-inspirés ! le monde du vivant nous donne des idées de Muriel Zürcher (autrice) & Sua Balac (illustrateur), éditions Nathan et Cité des Sciences et de l’Industrie, 2020.

Le biomimétisme…inspirons-nous du vivant.

Il y a du génie dans la nature ! Le biomimétisme, c’est l’observer et s’en inspirer pour inventer objets, matériaux, techniques et imaginer de nouvelles manières de vivre, de consommer, de produire, en harmonie avec elle.

Cet album documentaire spectaculaire explique simplement les grands principes de la vie sur Terre et donne à voir plus de 20 inventions nées du biomimétisme. Un message d’espoir pour demain, un hymne à l’innovation pour assurer notre survie !

Inventaire illustré de la préhistoire de Virginie Aladjidi (autrice) et Emmanuelle Tchoukriel (illustratrice), éditions Albin Michel, 2019.

Homo habilis, Homo ergaster, Homo erectus, Homo sapiens… Par ordre chronologique, cet inventaire présente les espèces nous ayant précédées durant la Préhistoire, mêlées aux différents animaux les ayant côtoyés – certains aujourd’hui disparus (mammouth), d’autres toujours vivants (tortue, kangourou). Les rites et coutumes de ces premiers hommes sont décrits, et nous y apprenons ainsi comment ils sont parvenus à maîtriser le feu et quels étaient leurs outils et leurs armes.

Les textes courts mettent en valeur des informations captivantes et actualisées, telles que les déductions faites grâce à l’art pariétal, ou encore quelles techniques sont utilisées aujourd’hui par les scientifiques. Pour chaque spécimen est précisé la date et le lieu de sa découverte, ainsi que les musées où nous pouvons aujourd’hui en observer les fossiles. Mais certaines espèces demeurent à ce jour encore incertaines et contestées.

Catégorie Adultes

Hé… La mer monte, de Guillaume BOUZARD (illustrateur), Eric Chaumillon, Mathieu Duméry, Co-édition Plume de Carotte et le Parc naturel régional du Marais poitevin – 2019.

C’est d’abord l’histoire d’un véritable « show scientifique » animé par le trio Éric Chaumillon, Mathieu Duméry et Guillaume Bouzard. Lors de ces conférences fortes et originales, sont exposés leurs regards croisés sur le changement climatique : le discours scientifique est agrémenté d’humour, le tout prenant vie dans des dessins drôles et efficaces.

Ce projet unique a donné naissance à ce livre. Il est un outil indispensable dans le monde d’aujourd’hui, pour comprendre le changement climatique et quel impact l’Homme a sur son environnement, particulièrement sur les côtes et le littoral. Mais pas de panique ! Vous apprendrez aussi que la nature nous offre des solutions, et que nous n’avons qu’à mieux l’observer…

L’odyssée des gènes, d’Évelyne Heyer avec la collaboration de Xavier Müller, éditions Flammarion – 2020.

Les gènes sont une fascinante machine à remonter le temps depuis que nous savons faire « parler » non seulement l’ADN des Sapiens actuels, mais aussi celui de nos lointains ancêtres. En nous faisant partager les derniers résultats des laboratoires comme ses péripéties sur le terrain, Évelyne Heyer dévoile un récit qui semblait à jamais inaccessible : celui de l’aventure humaine. Ou comment une espèce, qui s’est séparée des chimpanzés il y a 7 millions d’années à peine, a pu conquérir la planète.

Une odyssée qui éclaire aujourd’hui nos différences et façonnera demain notre avenir. Une extraordinaire histoire collective dont nous sommes tous les héritiers.

Les parasites manipulateurs de Clément Lagrue, éditions humenSciences – 2020.

Le parasitisme est le fait de tirer profit d’un autre organisme vivant pour se nourrir, s’abriter ou se reproduire.

Les parasites sont partout dans la nature et la forme d’intelligence qu’ils déploient leur permet d’exploiter et de manipuler leurs hôtes, jusqu’à les transformer en zombies dignes des meilleurs films du genre. Ils ont conquis le monde et rien ni personne n’est à l’abri. Pas même l’être humain. Car, oui, les parasites manipulateurs nous influencent aussi… pour le meilleur et pour le pire.

Laissez-vous guider par l’auteur, spécialiste de la manipulation comportementale, et vous réaliserez combien vous pouvez apprendre de ces créatures fascinantes qui nous accompagnent depuis toujours dans l’histoire de la vie. Et vous, êtes-vous sous influence ?

