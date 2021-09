Artigues-près-Bordeaux Médiathèque Gabriela Mistral Artigues-près-Bordeaux, Gironde Conférence Médiathèque Gabriela Mistral Artigues-près-Bordeaux Catégories d’évènement: Artigues-près-Bordeaux

Gironde

Conférence Médiathèque Gabriela Mistral, 6 octobre 2021, Artigues-près-Bordeaux. Fête de la science 06 octobre

Médiathèque Gabriela Mistral Mairie Artigues-près-Bordeaux. Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

mercredi 06 octobre – 14h00 Au cours de la journée, notre cerveau passe par de multiples états en fonction du contexte où nous nous trouvons. A côté des états dits “d’activation” qui correspondent à un fonctionnement piloté du cerveau, il existe un état de repos dans lequel notre cerveau entre si nous n’avons ni stimulation, ni tâche cognitive à réaliser. Cette conférence s’attache à permettre de visualiser grâce à l’imagerie cérébrale cet état et de montrer en quoi son étude peut faire progresser la compréhension du fonctionnement cérébral. Nouvelle-Aquitaine>Gironde

Médiathèque Gabriela Mistral Allée Bétailhe 33370 organisateur : https://www.artigues-pres-bordeaux.fr/ Médiathèque Gabriela Mistral

Détails Catégories d’évènement: Artigues-près-Bordeaux, Gironde Autres Lieu Médiathèque Gabriela Mistral Adresse Allée Bétailhe Ville Artigues-près-Bordeaux lieuville Médiathèque Gabriela Mistral Artigues-près-Bordeaux