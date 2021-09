Artigues-près-Bordeaux Médiathèque Gabriela Mistral Artigues-près-Bordeaux, Gironde Ateliers & Conférence Médiathèque Gabriela Mistral Artigues-près-Bordeaux Catégories d’évènement: Artigues-près-Bordeaux

Ateliers & Conférence Médiathèque Gabriela Mistral, 9 octobre 2021, Artigues-près-Bordeaux. Fête de la science 09 octobre

Médiathèque Gabriela Mistral Mairie Artigues-près-Bordeaux. Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

samedi 09 octobre – 10h00

samedi 09 octobre – 15h00 L’association “Les petits ateliers d’Artigues” vous propose une journée dédiée à la science

– 10h à 11h Atelier de “Petits chimistes” pour les 6-14 ans

– 15h Atelier à la découverte de “l’infiniment petit” pour les 6-14 ans Nouvelle-Aquitaine>Gironde

Médiathèque Gabriela Mistral Allée Bétailhe 33370 organisateur : https://www.artigues-pres-bordeaux.fr/ Médiathèque Gabriela Mistral

