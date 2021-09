Peut-on vivre sans se toucher ? Médiathèque Françoise Sagan, 5 octobre 2021, Paris.

mardi 05 octobre – 19h00 à 20h30

La pandémie que nous vivons collectivement depuis maintenant plus d’un an nous a amenés à réduire drastiquement nos contacts physiques, à les restreindre voire même à les craindre. Dans ce contexte si particulier, plusieurs questions se posent. Bernard Andrieu, philosophe, et Clément Léna, neurophysiologiste, tentent d’apporter un éclairage sur ces questions et échangent sur le rôle du toucher et du contact humain, impliqués dans notre bienêtre et éléments nécessaires de notre santé physique comme mentale.



Médiathèque Françoise Sagan 8 Rue Léon Schwartzenberg 75010 Paris

