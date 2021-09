Castries Médiathèque Françoise Giroud Castries, Hérault « Ça va pas la tête ! Ou : lorsque le cerveau nous joue des tours. Médiathèque Françoise Giroud Castries Catégories d’évènement: Castries

« Ça va pas la tête ! Ou : lorsque le cerveau nous joue des tours. Médiathèque Françoise Giroud, 6 octobre 2021, Castries. Fête de la science 06 octobre

Médiathèque Françoise Giroud Renée MORALES. Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

mercredi 06 octobre – 10h30 à 11h00

mercredi 06 octobre – 11h30 à 12h00 Atelier scientifique.

Pourquoi ? Comment ?

Des expériences auditives ou visuelles bluffantes pour douter de soi-même.

Y a-t-il quelqu’un qui pilote notre cerveau ?

Médiathèque Françoise Giroud Avenue de la Coopérative 34160 Castries 34160 organisateur : Médiathèque Françoise Giroud

