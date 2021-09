Castries Médiathèque Françoise Giroud Castries, Hérault Phil’Osons dans la Nature ! Médiathèque Françoise Giroud Castries Catégories d’évènement: Castries

Hérault

Phil’Osons dans la Nature ! Médiathèque Françoise Giroud, 6 octobre 2021, Castries. Fête de la science 06 octobre

Médiathèque Françoise Giroud Renée MORALES. Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

mercredi 06 octobre – 14h30 à 16h00 C’est trop Bête ! Ça veut dire quoi être vivant ? Quelle est la différence entre l’homme et l’animal ?

Autant de questions que se posent les enfants sur le monde qui les entoure. La médiathèque Françoise Giroud se transforme en médiathèque buissonnière.

« Phil’Osons » c’est un temps où l’on se pose, pour réfléchir au pied d’un arbre, sur un banc ou un rocher aux grands mystères du monde.

« Phil’Osons » c’est aussi un « MOTment » privilégié où la création est le prolongement de l’idée.

L’atelier scientifique se déroule en 3 temps :

10 mn de conte « Les petits cailloux » + 30 mn de discussion à visée philosophique + 40 mn d’atelier créatif et d’exploration scientifique « Je crée mon cabinet de curiosités »

Dès 6 ans. Occitanie>Hérault

Médiathèque Françoise Giroud Avenue de la Coopérative 34160 Castries 34160 organisateur : Médiathèque Françoise Giroud

Détails Catégories d’évènement: Castries, Hérault Autres Lieu Médiathèque Françoise Giroud Adresse Avenue de la Coopérative 34160 Castries Ville Castries lieuville Médiathèque Françoise Giroud Castries