Saintes Médiathèque François-Mitterrand - Salle des Jacobins Charente-Maritime, Saintes Invisible biodiversité Médiathèque François-Mitterrand – Salle des Jacobins Saintes Catégories d’évènement: Charente-Maritime

Saintes

Invisible biodiversité Médiathèque François-Mitterrand – Salle des Jacobins, 9 octobre 2021, Saintes. Fête de la science 09 octobre

Médiathèque François-Mitterrand – Salle des Jacobins DEVEIL. Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

samedi 09 octobre – 10h00

samedi 09 octobre – 14h00 A partir d’échantillons d’eau de mare, de rivière, d’eau stagnante, partez à la découverte de mondes microscopiques grouillant de vie avec, peut-être, l’opportunité de croiser… « un ours » sous l’objectif du microscope. Nouvelle-Aquitaine>Charente-Maritime

Médiathèque François-Mitterrand – Salle des Jacobins Place de l’Échevinage 17100 Saintes 17100 organisateur : Médiathèque François-Mitterrand – Salle des Jacobins

Détails Catégories d’évènement: Charente-Maritime, Saintes Autres Lieu Médiathèque François-Mitterrand - Salle des Jacobins Adresse Place de l’Échevinage 17100 Saintes Ville Saintes lieuville Médiathèque François-Mitterrand - Salle des Jacobins Saintes