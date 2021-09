Village de la biodiversité Médiathèque François-Mitterrand, 2 octobre 2021, Saintes.

Fête de la science 02 octobre

Médiathèque François-Mitterrand DEVEIL. Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 14h00

Comment accueillir la faune dans son jardin ? par Nature Environnement 17 – Jardin Martineau Ateliers et jeux de 14h à 18h – Jardin Martineau

14h30 : Atelier Construire un nichoir à chauve-souris (sur inscription)

Insectes pollinisateurs, hérisson et chauves-souris sont de précieux alliés pour votre jardin. Venez découvrir comment inviter ces animaux chez vous, en leur offrant le gîte et le couvert.

Bouquet de Contes : Contes, chant, tambour et kalimba

Par Alexandra Castagnetti 15 h et 16h30 – Jardin de l’Hostellerie

Et si nous prêtions l’oreille… Aux murmures du vent, aux secrets des racines, aux palabres des arbres, aux chants des fleurs… Les contes s’en font les messagers … Rimés, scandés, chantés, et mis en vie, ces récits résonnent aujourd’hui au son du tambour et de la kalimba. Au fil des mots de la conteuse, les images se révèlent et nous emmènent sur les grands chemins de l’imaginaire. Un voyage au cœur de la nature, au cœur de notre nature.

Durée : 30 minutes – Public familial à partir de 4 ans

Plan de plantes – dessin éphémère par Sophie Beneteau et l’association Mawa Intervalle

15h-16h-17h : 3 Ateliers de dessin – Parvis de la médiathèque

Après une balade dans le jardin pour découvrir la végétation environnante à la recherche des plantes connues ou inconnues pour les croquer par un geste spontané, réalisez un dessin ÉPHÉMÈRE en TRÈS TRÈS GRAND sur le sol avec une machine à tracer. Le sable servira alors, de support d’écriture. A la fin de la journée, les trois dessins s’entremêleront, laissant naissance à une vision fantastique des végétaux.

Tout public

Découvrir le compost par Retour o sol

Ateliers et jeux de 14h à 18h – Jardin Martineau

Une poubelle pour le verre, une poubelle pour le papier, une poubelle pour le plastique… et les déchets organiques ? Direction le compost !

Découvrez les bons gestes, les bonnes pratiques et apprenez à reconnaître les petites bêtes utiles pour créer et entretenir votre compost, accompagnés par un maître-composteur pour obtenir votre diplôme de « pro du tri des déchets » !

Public familial

A la découverte du maraîchage bio par l’association Saint-Fiacre 17

Rencontres et échanges de 14h à 18h – Jardin Martineau

Produire des légumes bio, sensibiliser le public à l’environnement et s’inscrire dans des valeurs humaines en proposant des parcours d’insertion sociale et professionnelle, c’est le cœur d’action de l’association ! Venez découvrir cette approche et son application concrète à travers son activité historique de maraîchage bio dans les serres saintaises.

Public familial

Immersion dans le monde passionnant des végétaux sauvages de son jardin et de la nature avoisinante Par Benoît PERRET, naturaliste, naturopathe, auteur/éditeur indépendant et responsable de l’Echo de la Nature Rencontres et échanges de 14h à 18h –Jardin Martineau

Découvrir les plantes sauvages comestibles et médicinales, découvrir les arbres qui nous nourrissent et nous guérissent depuis la nuit des temps, s’engager dans une gestion respectueuse de la nature qui nous accueille (” dans nos parcs et jardins”), vivre en harmonie avec la biodiversité sauvage, apprendre à identifier les espèces autour de soi…

Public familial

La biodiversité à Saintes par le service Cadre de vie de la Ville de Saintes

Rencontres et échanges de 14h à 18h – Jardin Martineau

Depuis quelques années maintenant, la ville s’engage à améliorer le cadre de vie de ses habitants et adopte de nouvelles techniques plus respectueuses de l’environnement. Depuis 2008, la Ville a abandonné les pesticides au profit de la culture de plantes vivaces et d’espèces locales, pour préserver la biodiversité et limiter la consommation abusive de l’eau.

Découvrez les permis de végétaliser, l’écopâturage, le brossage de prairies et toutes les actions paysagères vertueuses, et participez au dessin des trames vertes au sein de la ville.

Public familial

Nouvelle-Aquitaine>Charente-Maritime

Médiathèque François-Mitterrand Place de Echevinage 17100 Saintes 17100

organisateur : Médiathèque François-Mitterrand