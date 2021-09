Lorient Médiathèque François Mitterrand Lorient, Morbihan Ostrea et Argo les meilleurs amis de la planète Médiathèque François Mitterrand Lorient Catégories d’évènement: Lorient

Morbihan

Ostrea et Argo les meilleurs amis de la planète Médiathèque François Mitterrand, 9 octobre 2021, Lorient. Fête de la science 09 octobre

Médiathèque François Mitterrand Espace des sciences/Maison de la Mer. Réservation conseillée En présentiel Grand public.

samedi 09 octobre – 15h00 « Ostrea et Argo, les meilleurs amis de la planète », c’est un conte qui s’inspire des recherches scientifiques menées à l’Ifremer pour aborder le thème du dérèglement climatique en montrant que, du large à la côte, tout est lié. Les conteurs professionnels Rémy Cochen et Mathilde Chabbey (conteuse sourde) entraîneront le public dans les turpitudes de trois héros : l’huître Ostrea, le flotteur Argo et la scientifique Elo.

Le spectacle sera suivi d’une table ronde avec Elodie Fleury, chercheure en biologie et héroïne du conte Ostrea et Argo, et Pascale Lherminier, physicienne. Bretagne>Morbihan

Médiathèque François Mitterrand Place françois mitterrand 56100 Lorient 56100

