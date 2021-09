Lorient Médiathèque François Mitterrand Lorient, Morbihan Table ronde sur le dérèglement climatique Médiathèque François Mitterrand Lorient Catégories d’évènement: Lorient

Table ronde sur le dérèglement climatique Médiathèque François Mitterrand, 9 octobre 2021, Lorient. Fête de la science 09 octobre

Médiathèque François Mitterrand Espace des sciences/Maison de la Mer. Réservation conseillée En présentiel Grand public.

samedi 09 octobre – 15h30 à 17h00 A la suite du conte « Ostrea et Argo, les meilleurs amis de la planète », qui s’inspire des recherches scientifiques menées à l’Ifremer pour aborder le thème du dérèglement climatique, venez à la rencontre de Elodie Fleury, chercheure en biologie et héroïne du conte, et Pascale Lherminier, physicienne. Bretagne>Morbihan

