Saint-Laurent-du-Pape Mediatheque Esperluette Ardèche, Saint-Laurent-du-Pape L’Art et le papier Mediatheque Esperluette Saint-Laurent-du-Pape Catégories d’évènement: Ardèche

Saint-Laurent-du-Pape

L’Art et le papier Mediatheque Esperluette, 16 octobre 2021, Saint-Laurent-du-Pape. Fête de la science 16 octobre

Mediatheque Esperluette Mediatheque Esperluette. Réservation conseillée En présentiel Grand public.

samedi 16 octobre – 14h00 à 15h30 Après avoir découvert les différents procédés de création en papier recyclé ou en pâte de cellulose, les enfants fabriqueront leurs propres feuilles de papier. Ils pourront ensuite s’initier (en fonction de l’âge) aux diverses techniques artistiques de l’artiste et repartir avec leurs créations ! Auvergne-Rhône-Alpes>Ardèche

Mediatheque Esperluette Place de la Filature 07800 Saint-Laurent-du-Pape 07800 organisateur : Mediatheque Esperluette

Détails Catégories d’évènement: Ardèche, Saint-Laurent-du-Pape Autres Lieu Mediatheque Esperluette Adresse Place de la Filature 07800 Saint-Laurent-du-Pape Ville Saint-Laurent-du-Pape lieuville Mediatheque Esperluette Saint-Laurent-du-Pape