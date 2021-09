Berre-l'Étang Médiathèque Edmonde Charles-Roux Defferre Berre-l'Étang, Bouches-du-Rhône La chimie s’invite dans nos assiettes Médiathèque Edmonde Charles-Roux Defferre Berre-l'Étang Catégories d’évènement: Berre-l'Étang

vendredi 01 octobre – 17h00 animé par Catherine Lefay, maître de conférence à l’université d’Aix-Marseille

Découvrez comment la Science est proche de nous, touche notre quotidien, en s’invitant dans nos assiettes.

Quelle est la place de la chimie en cuisine ? Découvrir de nombreux concepts scientifiques en s’amusant autour d’expériences utilisant du matériel du quotidien ; Présentation de recettes originales et naturelles avec émulsion, gélification…









POUR LES SCOLAIRESNombre de séance : 1 séance par classe de 1h Capacité d’accueil : 3 classes

Se positionner sur cette action, au plus tard le 13 septembre 2021

Objectifs

Découvrir de nombreux concepts scientifiques en s’amusant autour d’expériences et en utilisant du matériel du quotidien ; lors de ces ateliers, découverte des notions de biologie, mathématique, physique. Présentation de recettes originales et naturelles avec émulsion, gélification…

Développer différentes compétences (sens de l’observation, réflexion, logique, mobilisation des connaissances, esprit critique) ;

Sensibiliser les enfants à ces questions d’alimentation et de santé.



