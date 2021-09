Écully Médiathèque Ecully Écully, Rhône S’inspirer du vivant, les constructions de demain Médiathèque Ecully Écully Catégories d’évènement: Écully

jeudi 07 octobre – 19h00 à 20h30 Rencontre avec Stéphane Valette chercheur à l’Ecole Centrale de Lyon au LTDS ( Laboratoire de Tribologie et Dynamique des Systèmes).

Ses recherches portent sur le biomimétisme et les surfaces fonctionnelles . Il évoquera les surfaces végétales que le laboratoire étudie et bien sûr les applications concernées …un immense champ des possibles !

Stéphane Valette est est ingénieur/chercheur mais a aussi le goût de faire partager ses recherches au plus grand nombre

Il évoquera "l'émotion de la découverte" partagée avec ses étudiants lors de l'étude du vivant , qui recèle encore tant de surprises…

