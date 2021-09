Upie Médiathèque d'Upie Drôme, Upie Lumière ! Histoire d’une hors-la-loi Médiathèque d’Upie Upie Catégories d’évènement: Drôme

Upie

Lumière ! Histoire d’une hors-la-loi Médiathèque d’Upie, 7 octobre 2021, Upie. Fête de la science 07 octobre

Médiathèque d’Upie Médiathèque Municipale d’Upie. Réservation conseillée En présentiel Grand public.

jeudi 07 octobre – 20h00 à 21h30 Imaginez un monde où tout un chacun serait en capacité de se déplacer sous forme de lumière. Donc à la vitesse de la lumière !

Imaginez alors qu’il suffise d’une fraction de seconde pour vous retrouver à l’autre bout de la planète.

Maintenant, sachez que ce monde est NOTRE monde.

Venez vivre un voyage inoubliable avec Barthélémy Champenois, chercheur cycliste en méta-science !

Dans cette “circonférence”, Barthélémy Champenois vous raconte l’histoire des connaissances sur la lumière, de l’antiquité à nos jours, en y ajoutant quelques anecdotes personnelles, son brin de folie et son enthousiasme débordant.

Spectacle scientifico – burlesque, tout public, création art-science 2018 de la Cie du Gravillon Auvergne-Rhône-Alpes>Drôme

Médiathèque d’Upie 165 Chemin des Vieilles 26120 Upie 26120 organisateur : Médiathèque d’Upie

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Upie Autres Lieu Médiathèque d'Upie Adresse 165 Chemin des Vieilles 26120 Upie Ville Upie lieuville Médiathèque d'Upie Upie