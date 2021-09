Sainte-Croix-aux-Mines Médiathèque du Val d'Argent Haut-Rhin, Sainte-Croix-aux-Mines AHAHAH ! Médiathèque du Val d’Argent Sainte-Croix-aux-Mines Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Sainte-Croix-aux-Mines

AHAHAH ! Médiathèque du Val d'Argent, 9 octobre 2021, Sainte-Croix-aux-Mines. Fête de la science 09 octobre

Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

samedi 09 octobre – 10h30 à 12h00 Un atelier scientifique ludique pour aborder le rire de ses origines à son utilité, Un rire peut-il être silencieux ? Les animaux rient-ils ? Quels organes entrent en jeu ? Une expérience enrichissante qui place l’enfant dans une démarche cartésienne et l’amène à explorer un “concept” sous un angle pratique. (Atelier enfant-parent / à partir de 9 ans). Grand Est>Haut-Rhin

Médiathèque du Val d'Argent 11 a Rue Maurice Burrus 68160 Sainte-Croix-aux-Mines
https://valdargent.bibenligne.fr/

