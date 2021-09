Villeurbanne Médiathèque du Tonkin Rhône, Villeurbanne Atelier : fabrication d’une carte du ciel Médiathèque du Tonkin Villeurbanne Catégories d’évènement: Rhône

Atelier : fabrication d'une carte du ciel Médiathèque du Tonkin, 2 octobre 2021, Villeurbanne.

Observatoire de Lyon. Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 14h30 Entre deux lectures, prenez quelques minutes pour fabriquer une carte du ciel et apprendre comment l’utiliser tout l’année lors de vos sorties nocturnes. Grâce à elle, vous saurez reconnaitre toutes les constellations de notre hémisphère et les principales étoiles à observer, en hiver comme en été !

