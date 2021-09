Altkirch Médiathèque du Sundgau Altkirch, Haut-Rhin Lecture spectacle “Eurêka! Inventions et découvertes” Médiathèque du Sundgau Altkirch Catégories d’évènement: Altkirch

Lecture spectacle “Eurêka! Inventions et découvertes” Médiathèque du Sundgau, 9 octobre 2021, Altkirch. Fête de la science 09 octobre

Médiathèque du Sundgau Archives d’Alsace. Réservation conseillée En présentiel Grand public.

samedi 09 octobre – 16h00 Matière première : textes issus des fonds des Archives d’Alsace

Inventeur (lecture et mise en scène) : Compagnie de théâtre d’objets Tohu Bohu Théâtre.

Durée de l’expérience : 1 heure

A partir de 12 ans Grand Est>Haut-Rhin

Médiathèque du Sundgau 1 Rue des Vallons, 68130 Altkirch 68130

