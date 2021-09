Aurillac Médiathèque du Bassin d'Aurillac Aurillac, Cantal Rêves de Science – Histoire d’Herbiers Médiathèque du Bassin d’Aurillac Aurillac Catégories d’évènement: Aurillac

Cantal

Rêves de Science – Histoire d’Herbiers Médiathèque du Bassin d’Aurillac, 30 octobre 2021, Aurillac. Fête de la science 02 – 30 octobre

Médiathèque du Bassin d’Aurillac Université Clermont Auvergne. Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 30 octobre – 10h00 Production du Service Université Culture, réalisée par des étudiants clermontois, cette exposition scientifique et artistique met en valeur la collection des Herbiers Universitaires. Évoquant un cabinet de curiosités, cette présentation mêle documents, herbiers, roches et dispositifs multimédia. Auvergne-Rhône-Alpes>Cantal

Médiathèque du Bassin d’Aurillac Rue du 139e Rgt d’Infanterie 15000 Aurillac 15000 organisateur : https://uca.fr/ Médiathèque du Bassin d’Aurillac

Médiathèque du Bassin d'Aurillac
Rue du 139e Rgt d'Infanterie 15000 Aurillac