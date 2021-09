Atelier scientifique : le coin des botanistes en herbe Médiathèque d’Orléans, 6 octobre 2021, Orléans.

Fête de la science 02 – 06 octobre

Médiathèque d’Orléans Médiathèque d’Orléans. Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 10h30

mercredi 06 octobre – 15h00

Les Médiathèques d’Orléans vous proposent des ateliers scientifiques gratuits à destination des jeunes. Ce sera l’occasion de découvrir la diversité de la flore de la région Centre Val de Loire. Au programme, découverte de belles illustrations d’espèces végétales, utilisation d’applications numériques pour apprendre à identifier les différentes espèces ou encore constitution d’herbiers!

L’automne est là, et c’est le temps de se balader en forêt et d’observer la beauté de la Nature…mais aussi le bon moment pour ramener à la Médiathèque des graines, des feuilles ramassées lors de vos promenades et apprendre à les reconnaître, voire les faire parler! Alors, n’attendez plus, rejoignez nous! Émotion de la découverte garantie!”

En partenariat avec le Musée d’Orléans pour la biodiversité et l’environnement et Centre graines.

Centre-Val de Loire>Loiret

Médiathèque d’Orléans 1 Place Gambetta 45000 Orléans 45000

organisateur : https://mediatheques.orleans-metropole.fr/ Médiathèque d’Orléans