Manosque Médiathèque d'Herbès Alpes-de-Haute-Provence, Manosque Escape game : Panique à la bibliothèque Médiathèque d’Herbès Manosque Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence

Manosque

Escape game : Panique à la bibliothèque Médiathèque d’Herbès, 6 octobre 2021, Manosque. Fête de la science 06 octobre

Médiathèque d’Herbès Réseau lecture publique DLVA. Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

mercredi 06 octobre – 17h00 à 18h30 L’escape game “Panique à la bibliothèque” enrichit l’offre de culture scientifique des bibliothèques et médiathèques en proposant une expérience originale qui favorise la curiosité, la logique et la coopération. Cet escape game est composé de 4 parcours de jeu contiennent des énigmes qui permettent aux joueurs de relever le défi en mettant leur esprit critique à rude épreuve !

Nouvelle version du jeu proposé par les associations Délires d’encre et Sciences animations, élaboré initialement pour la Fête de la science 2018.

Mercredi 6 octobre à 15h

Médiathèque Lucien Jacques – Gréoux-les-Bains

Mercredi 6 octobre à 17h

Médiathèque d’Herbès – Manosque

Samedi 9 octobre à 13h30

Médiathèque – Vinon Provence-Alpes-Côte d’Azur>Alpes-de-Haute-Provence

Médiathèque d’Herbès rue du Mont d’Or 04100 Manosque 04100 organisateur : https://mediatheques.dlva.fr/ Médiathèque d’Herbès

Détails Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence, Manosque Autres Lieu Médiathèque d'Herbès Adresse rue du Mont d'Or 04100 Manosque Ville Manosque lieuville Médiathèque d'Herbès Manosque