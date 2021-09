Atelier numérique : A la découverte d’applications autour des plantes Médiathèque de Thonon, Pôle Culturel de la Visitation, 2 octobre 2021, Thonon-les-Bains.

Fête de la science 02 octobre

Médiathèque de Thonon, Pôle Culturel de la Visitation Médiathèque de Thonon-Les-Bains. Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 14h00

Au programme, nous vous proposons une sélection d’applications :

– Seek est une application mise au point par l’équipe de iNaturalist, une plateforme numérique qui met en relation les naturalistes du monde entier

– PL@NTNET est une plateforme participative et gratuite créée en 2009

– Plantsnap identifie plus de 600 000 types de fleurs, arbres, plantes, champignons, cactus, et plus encore !

– PictureThis, un moyen rapide et efficace pour identifier les plantes, obtenir des conseils d’entretien et diagnostiquer des maladies

– la Clinique des Plantes : un site de diagnostic pour les maladies des plantes et arbustes, des informations sur le jardin et son entretien

Rendez-vous dans le forum

organisateur : https://mediatheque.ville-thonon.fr/ Médiathèque de Thonon, Pôle Culturel de la Visitation